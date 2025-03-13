İş dünyasındaki kadın temsiliyeti güçleniyor

Medeniyet Teknopark, kadın girişimcileri ve kadın çalışanları desteklemeye ve bu alandaki çalışmalarıyla öncü olma vizyonunu sürdürmeyi hedefliyor. Bu amaçla Medeniyet Teknopark, iş dünyasında kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla özel bir networking etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "Son yıllarda yapılan araştırmalar da kadın kuruculu girişimlerin ekosistemdeki gücünü gözler önüne seriyor. 2024 verilerine göre, en az bir kadın kurucu ortağı olan girişim oranı yüzde 32,2 seviyesine ulaştı. Bu oranın yükselmesinde özellikle TÜBİTAK BİGG fonlarının etkisi dikkat çekerken, desteklenen girişimlerde kadın kurucu ortak oranı yüzde 34'e kadar çıkıyor. Sektördeki genel yatırım sayısı azalırken, kadın kuruculu girişimlerin yatırım ekosisteminde daha dirençli bir performans sergilediği gözlemleniyor. 2024'te en az bir kadın kurucu ortaklı girişimlerin ortalama yatırım tutarı 440 bin dolar olurken, bu oran erkek kuruculu girişimlerde 547 bin dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Kadın girişimcilerin önündeki finansman engellerinin azaltılacağını belirten Tak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu veriler, girişimcilik dünyasında kapsayıcılığın ve kadın temsiliyetinin giderek önem kazandığını gösteriyor. 2025 ve sonrasında kurumsal yatırımcıların bu alanda daha aktif olmaları ve kadın girişimcilerin önündeki finansman engellerinin azaltılması bekleniyor. Medeniyet Teknopark, kadın girişimcileri ve kadın çalışanları desteklemeye devam edecek ve bu alandaki çalışmalarıyla ekosistemde öncü olma vizyonunu sürdürecek."