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Giriş Tarihi: 1.11.2023

İş hanında 2 milyon liralık zimmet krizi

Ticaretin kalbinin attığı Beyazıt’taki Kristal Han’da 60 yıllık odabaşı 2 milyon liralık kira gelirini zimmetine geçirmekle suçlandı. Mülk sahipleri vekili avukat ölümle tehdit edilirken aracı da kurşunlandı

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İş hanında 2 milyon liralık zimmet krizi
İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kristal Han'da mülk sahipleri ile handa 60 yıldır görevli odabaşı Selman T. arasında kira krizi çıktı. Selman T., yılda 2 milyonluk kira gelirini zimmetine geçirmekle suçlandı. Mülk sahipleri adına devreye giren avukat Işıl Gülümser, ihtarname göndererek Selman T.'den hanı terk etmesini istedi. İhtar sonrası ölümle tehdit edildiğini belirten avukatın aracı, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.



'CENAZE NAMAZINI KILACAĞIZ''
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan odabaşı Selman T. ise silahla tehditle azmettirme suçundan sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Selman T.'nin avukat Işıl Gülümser'i tehdit ettiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da soruşturmasının bulunduğu öğrenildi.



İddiaya göre; avukat Gülümser, 23 Ekim'de hana giderek Selman T.'nin damadı E.Y.'ye, kayınpederinin handan çıkması gerektiğini söyledi. Damat da kayınpederinin, "Kimse beni buradan çıkaramaz" dediğini aktardı. Gülümser'in aracı bu konuşmadan bir saat sonra Yeşilköy'de motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Ertesi gün gözaltına alınan Selman T. ise sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti. Av. Gülümser, Selman T.'nin serbest kalmasından 3 gün sonra gizli bir numaradan arandığını, "Sen istedin, cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini söyledi.

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İş hanında 2 milyon liralık zimmet krizi
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