İş insanı Tarık Taşar’ın adı okulda yaşatılacak

İstanbul'da eylül ayında beyin kanaması sonucu 56 yaşında vefat eden Çetaş Yönetim Kurulu eski Başkanı Tarık Taşar'ın ismi bir okulda yaşatılacak. "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli" projesi kapsamında İstanbul Valiliği ve Çetaş Otomotiv arasında Bağcılar ilçesi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ad verme karşılığında düzenlenen bağış protokolü imzalandı. Tarık Taşar, 2015-2018 arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. İmzalanan protokol ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı Tarık Taşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilecek.

Taşar ailesi olarak imkanları ölçüsünde eğitime ve engellilere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Avukat Hasan Taşar, "Yakın zamanda geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden evladımız Tarık Taşar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Şirket olarak Adıyaman'ımıza iki okul kazandırdık, engelli kardeşlerimize tekerlekli ve akülü sandalye desteğinde bulunduk. Değerli evladımızda bizler gibi eğitime her zaman destek olur, eğitime çok önem verirdi. Vefatı sonrası aile olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli projesi kapsamında İstanbul Valiliğimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde merhum oğlum Tarık Taşar'ın ismini Bağcılar İlçesinde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ad verme karşılığında düzenlenen bağış protokolü imzaladık.

Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan İstanbul valimiz Davut Güler'e teşekkür ediyorum" dedi. Düzenlenen imza töreni sonrası Taşar Ailesine tekrar başsağlığı dileklerini ileten İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime verdikleri destek için hayırsever iş insanları avukat Hasan Taşar ve Mehmet Zeynal Taşar'a teşekkür etti.

GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

Bünyesinde 10 marka barındıran Türkiye'nin en büyük otomotiv bayilerinden Çetaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Tarık Taşar geçen eylülde beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin kuruluşunda önemli rol üstlenen ve aslen Adıyamanlı olan Tarık Taşar, ayrıca derneğin başkanlığını da üstlenmişti. Tarık Taşar'ın isminin otomotiv dünyası dışında tanınması ise, çocukluktan beri gönlünü kaptırdığı Galatasaray'ın Yönetim Kurulu üyesi olmasıydı. Taşar, 2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.