İş insanlarını rakip görmüşler! Önce tehdit, sonra saldırı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından firari Barış Boyun'un ve firari Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı iki farklı ve husumetli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. "Kuyu-36" operasyonunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. Barış Boyun Suç Örgütü ve "Can Dalton" lakaplı Berat Can Gökdemir'in lideri olduğu ve motosikletli silahlı saldırılarla sık gündeme gelen "Daltonlar" suç örgütünün toplamda 166 üyesi operasyonla yakalandı ve 147 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 19 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLU ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDERDİLER

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten kararıyla aranan ve biri İtalya'da (Barış Boyun) diğeri ise Rusya'da (Berat Can Gökdemir) tutuklu olan iki çete liderinin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinin gözaltına alınan üyelerinin, iş insanlarını kendilerine rakip olarak gördükleri, iş insanlarından da 2'şer milyon lira haraç istedikleri ve kendilerine ödeme yapmayan kişilere ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar düzenledikleri iddia edildi. İki husumetli suç örgütünün üyelerinin de cezaevlerinde tutuklu bulunan suç ortakları ve ailelerine moral ve motivasyonlarını iyi tutmak ve söz konusu suç örgütleriyle bağlarını koparmamaları için hesaplarına paralar yatırdıkları belirlendi. Suçtan elde edilen haksız kazançların bir kısmını cezaevlerine gönderen suç örgütü üyelerinin gönderdikleri paraları kalem kalem not aldıkları da ifade edildi.

KURŞUNLADILAR VE ÜÇ İŞLETMEYE EL BOMBASI ATTILAR

"Can Dalton" kod adlı firari Berat Can Gökdemir'in elebaşı olduğu "Daltonlar" suç örgütü başta olmak üzere 100 motosikletli silahlı ve el bombalı saldırıya karıştıkları vurgulanan iki çetenin üyelerinin yakalandığı operasyonda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, beş pompalı tüfek, üç uzun namlulu tüfek, iki el bombası, dokuz çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. İki husumetli çetenin üyelerinin "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma Amacıyla Tehdit, Yasa Dışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarına karıştıkları ifade edilmişti. "Daltonlar" suç örgütü üyeleri Başakşehir'de bir gece kulübünden, Kağıthane'de iki ayrı otopark işletmesinden ve yine Başakşehir'de ünlü bir restorandan haraç istedi. Haracı alamayan çete üyeleri motosikleti saldırılar düzenledi ve gece kulübü ile iki otopark işletmesine el bombası attı. Çete üyeleri ünlü restoranı da kurşunladı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRILAR KAMERALARA YANSIDI

Husumetli olan iki çetenin üyelerinin; haraç istedikleri ve alamadıkları bazı firma ve iş yerlerini kurşunladıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde bir otomobil firmasının ve 8 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde bir inşaat firmasının çete üyeleri tarafından kurşunlandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Çete üyelerinin, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişileri ve iş insanlarını korkutmak için silahlı saldırılar düzenledikleri de tespit edildi.