Haberler Yaşam Haberleri İş ve yatırım vaadiyle tuzak kurdular! 360 kişiyi 16 milyon lira mağdur ettiler! 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:37

İş ve yatırım vaadiyle tuzak kurdular! 360 kişiyi 16 milyon lira mağdur ettiler! 13 gözaltı

Mersin’de iş ve yatırım vaadiyle vatandaşları banka hesabı açmaya yönlendiren 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı hesaplar üzerinden 360 kişinin yaklaşık 16 milyon lira mağdur edildiği belirlendi.

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İş ve yatırım vaadiyle tuzak kurdular! 360 kişiyi 16 milyon lira mağdur ettiler! 13 gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

YÜZLERCE VATANDAŞI 16 MİLYON LİRA MAĞDUR ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirdikleri, ardından bu kişilerin adına GSM hattı ve banka hesapları açtırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, açtırdıkları hesapları kullanarak 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon lira mağdur ettikleri tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 25 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK verilerine göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mühimmat ele geçirildi.

#MERSİN
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