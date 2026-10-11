İş yerinde 1,5 milyar lira bulunmuştu! Vanlı Kara Haydar’ın paralarının gerçekliği araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında Antalya'daki bir iş yerine operasyon düzenlenmiş, çalışmalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para bulunmuştu. Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaşmıştı.

DÖVİZLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN SAHTE OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arama çalışmalarının dosyadaki şüphelilerin itirafı üzerine yapıldığı öğrenildi. Ayrıca çalışmalarda ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği yönündeki şüphe üzerine banknotlar incelemeye alındı.

MAĞDURLAR TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen paraların gerçek olup olmadığı ve bu yöntemle başka kişilerin dolandırılıp dolandırılmadığına ilişkin incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında mağdur edilen bazı kişilerin de tespit edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör