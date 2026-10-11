Haberler Yaşam Haberleri İş yerinde 1,5 milyar lira bulunmuştu! Vanlı Kara Haydar’ın paralarının gerçekliği araştırılıyor
Giriş Tarihi: 11.10.2026 19:51

İş yerinde 1,5 milyar lira bulunmuştu! Vanlı Kara Haydar’ın paralarının gerçekliği araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmada kapsamında Antalya’daki bir iş yerinde ele geçirilen 1 milyar 541 milyon 395 bin TL değerindeki paranın gerçekliği araştırılıyor. Dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, mağdur edilen bazı kişilerin de tespit edildiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
İş yerinde 1,5 milyar lira bulunmuştu! Vanlı Kara Haydar’ın paralarının gerçekliği araştırılıyor
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında Antalya'daki bir iş yerine operasyon düzenlenmiş, çalışmalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para bulunmuştu. Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaşmıştı.

DÖVİZLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN SAHTE OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arama çalışmalarının dosyadaki şüphelilerin itirafı üzerine yapıldığı öğrenildi. Ayrıca çalışmalarda ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği yönündeki şüphe üzerine banknotlar incelemeye alındı.

MAĞDURLAR TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen paraların gerçek olup olmadığı ve bu yöntemle başka kişilerin dolandırılıp dolandırılmadığına ilişkin incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında mağdur edilen bazı kişilerin de tespit edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerinde 1,5 milyar lira bulunmuştu! Vanlı Kara Haydar’ın paralarının gerçekliği araştırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA