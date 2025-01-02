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Giriş Tarihi: 2.1.2025 01:03

İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı!

Adıyaman'da, iş yerinde oturan adam, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

İHA
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı!

Adıyaman'da faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı!
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