İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı!

Adıyaman'da faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.