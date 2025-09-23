İş yerinden evrak alan şahıs darbedilerek hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltında

Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Yabancı uyruklu N.P.'nin, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan N.P.'nin ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile N.P.'nin başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.