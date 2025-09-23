Haberler Yaşam Haberleri İş yerinden evrak alan şahıs darbedilerek hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltında
Başakşehir'de N.P., isimli kişinin çalıştığı iş yerinden evrak aldığını gören işçiler, durumu iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra akrabaları ile birlikte dükkana gelen iş yeri sahibi, N.P’yi ayaklarını bağlayarak darp ederken, yüksek ses ihbarına gelen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda çalışan yabancı uyruklu N.P.'nin, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi.

Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Yabancı uyruklu N.P.'nin, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan N.P.'nin ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile N.P.'nin başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan N.P., olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.P.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

