Olay, 26 Kasım'da Eski Garaj mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olayla bağlantılı bir şüpheliyi daha tespit ederek yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu içerikli hap, tabanca, fişekler, şarjörler ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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