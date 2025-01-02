İş yerini kurşunlayanlara yılbaşı operasyonu: Daltonlar çetesinden haraç kurşunu

Olay 24 Aralık 2024 günü Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. İlk silahlı saldırı saat 01.08'de gerçekleşti. İş yeri kapalı olduğu saatte motosikletle gelen saldırganlar iş yerine ateş açtı. Aynı günü saat 21.30 sıralarında iş yerine yönelik ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yine motosikletli gelen saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, iş yerinin kepenklerine 13 adet kurşunun isabet etiğini tespit etti. Ayrıca olay yerinde 9 adet 7.65mm kovan, 6 adet gömlek parçası, 3 adet nüve ve 1 tane deforme olmuş mermi parçası bulundu.

HARAÇ KURŞUNU

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sonrası yabancı bir ülkeye ait telefondan iş yeri sahibine bir el ateş edilirken video gösterilerek "Mesajı aldınız sabah patronunuz arasın beni" şeklinde mesaj atıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro ekipleri, saldırganların Esenyert'a kaçtıkları belirlendi. Esenyurt'ta motosikleti bırakan zanlılar bir başka araçla kaçtığı belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından Daltonlar çetesi üyesi oldukları tespit edilen her iki olayda yer alan B.Y.,(21) E.A (27_ve A.A.(17) adlı şüpheliler yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yılbaşı gecesi düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda B.Y.'a ait 1 adet Browning's ibareli 7,65mm tabanca, ayrıca şüpheli şahısların eylemlerde kullandıkları değerlendirilen kasklar ve montlar ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.