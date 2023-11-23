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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:57 Son Güncelleme: 23.11.2023 10:18

İş yerinin önünde otururken otomobil çarpması sonucu öldü

Adana’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına girdi. İşyeri sahibi Emin Çopur’un hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
İş yerinin önünde otururken otomobil çarpması sonucu öldü

Adana'da kuruyemiş dükkanı bulunan Emin Çopur (44), iş yerinin önünde oturduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

SOHBET EDERKEN

Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuruyemişçi Emin Çopur, iş yerinin önünde komşu fırının sahibi ile oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada caddede ilerleyen T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, iş yerinin önünde oturan Çopur'a çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çopur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Turgay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İş yerinin önünde otururken otomobil çarpması sonucu öldü
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