İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye operasyon! 12 gözaltı

Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin 7 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği 7 ayrı suç eylemi tek tek tespit edildi.

Suç çetesinin karıştığı belirlenen eylemlerde 7 Ekim tarihinde Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik kurşunlama teşebbüsü, 9 Ekimde Güngören'de bir iş yerinin kurşunlanması, yine 9 Ekimde Güngören'de bir aracın kundaklanması, 19 Ekim Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması, 20 Ekim Suç örgütü adına bir vatandaşın açıkça tehdit edilmesi, 28 Ekim'de Örgüt adına illegal yollardan silah temin edilmesi ve 30 Ekimde ise Güngören'de bir iş yerinin ateşe verilerek kundaklanması eylemleri yer aldı.

17 ADRESE BASKIN: CEPHANELİK GİBİ ZULA

Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli Adana ve Bursa'da belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, aralarında adli süreçte olan 2 çocuğun da yer aldığı toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.