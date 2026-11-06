Haberler Yaşam Haberleri İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye operasyon! 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:55

İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye operasyon! 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil çetelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Bursa ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki farklı yeni nesil suç örgütüne mensup oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Emir SOMER Emir SOMER
İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye operasyon! 12 gözaltı
  • ABONE OL

Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin 7 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği 7 ayrı suç eylemi tek tek tespit edildi.

Suç çetesinin karıştığı belirlenen eylemlerde 7 Ekim tarihinde Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik kurşunlama teşebbüsü, 9 Ekimde Güngören'de bir iş yerinin kurşunlanması, yine 9 Ekimde Güngören'de bir aracın kundaklanması, 19 Ekim Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması, 20 Ekim Suç örgütü adına bir vatandaşın açıkça tehdit edilmesi, 28 Ekim'de Örgüt adına illegal yollardan silah temin edilmesi ve 30 Ekimde ise Güngören'de bir iş yerinin ateşe verilerek kundaklanması eylemleri yer aldı.

17 ADRESE BASKIN: CEPHANELİK GİBİ ZULA

Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli Adana ve Bursa'da belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, aralarında adli süreçte olan 2 çocuğun da yer aldığı toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

#İSTANBUL #GÜNGÖREN #BURSA #ADANA #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ESENYURT
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye operasyon! 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA