İş yerlerini kuşunlatan ‘Daltonlar Suç Örgütü’ne operasyon!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce 10 Nisan 2025 tarihinde Kayapınar ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı sonrasında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildi.

"Daltonlar Suç Örgütü" üyesi "Alican Çakır" kod adlı 29 yaşındaki A.G. nin talimatlarıyla hareket eden örgüte operasyon yapıldı. Suç örgütünün, 10 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır Kayapınar ilçesinde iş yeri kurşunlama, 26 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır Kayapınar ilçesinde iş yerine molotof kokteyl atmak suretiyle kundaklama ve 22 Mayıs 2025 tarihinde Batman'da iş yeri kurşunlama, eylemini yaptıkları belirlendi.

Operasyonda, 17 yaşındaki F.A. 19 yaşındaki R.Y. ve 17 yaşındaki R.K. (17/E) 23 Mayıs 2025 tarihinde Kayapınar ilçesindeki operasyonda yakalandı. Yakalanan 3 kişiye ait ev ve eklentiler de yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet tabanca mermisi, 1 adet kama, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadeleri alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.