İzmir'in Urla ilçesinde, "Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 3 çocuk babası işadamı Bekir Kayabaşı (72) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Miras nedeniyle kızı Pınar Kayabaşı (45) ve sevgilisi aynı zamanda babasının özel şoförü olan Süleyman Altun (42) tarafından tutulan kiralık katil Ö.Ö.'nün anlaştıktan sonra Elazığ'dan İzmir'e getirildiği belirlendi. Ö.Ö.'nün işadamının kızı Pınar Kayabaşı ile Çeşme'de buluştuğu, daha sonra Urla'daki eve giderek keşif yaptıkları da tespit edildi. Pınar Kayabaşı'nın kiralık katile babasını öldürmesi için silah, eve rahat girebilmesi için anahtar da teslim ettiği belirlendi.

Cinayetten sonra Van'a kaçtığı, buradan da İran'a geçtiği belirlenen kiralık katil Ö.Ö. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Pınar Kayabaşı'nın, 3 ay önce babasına ait tekstil firmasının başına geçtiği, işlerin bozulması nedeniyle bu cinayeti planladığı tahmin edilirken, annesinin ise hastanede kanserle mücadele ettiği belirtildi.