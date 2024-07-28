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Giriş Tarihi: 28.7.2024 23:10 Son Güncelleme: 28.7.2024 23:16

İşçi minibüsü devrildi: 21 kişi yaralandı

Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 yaralanırken kaza yerine Tunceli ve Erzincan’dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
İşçi minibüsü devrildi: 21 kişi yaralandı

Kaza, Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan 63 AHM 649 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 21 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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İşçi minibüsü devrildi: 21 kişi yaralandı
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