İşçi minibüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü 6 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde, Irak'a inşaat işçisi götüren Mehmet Göktürk'ün kullandığı minibüs, Veysel Karani beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunanlardan Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı ve Hayrettin Karataş olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.Manisa'nın Salihli ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Mert Kılıç (17) ölürken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Mert Özoral (21) öldü. Özoral'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesi AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.Samsun'un Terme ilçesinde, Zeki Oral'ın kullandığı kamyon, kavşakta önce Zeynep Sezgül'ün, ardından da Tuğba Yeşilyurt'un kullandığı otomobille çarpıştı. Zeynep Sezgül (30) ve annesi Ümmihan Sezgül'ün (60) yaralı kurtulduğu kazada, babası Ahmet Sezgül (61) ise öldü.Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'daki kazada da 1 kişi hayatını kaybetti.