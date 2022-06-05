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Giriş Tarihi: 6.6.2022

İşçi minibüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü 6 yaralı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
İşçi minibüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü 6 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde, işçi minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde, Irak'a inşaat işçisi götüren Mehmet Göktürk'ün kullandığı minibüs, Veysel Karani beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunanlardan Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı ve Hayrettin Karataş olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Mert Kılıç (17) ölürken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Mert Özoral (21) öldü. Özoral'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesi AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Samsun'un Terme ilçesinde, Zeki Oral'ın kullandığı kamyon, kavşakta önce Zeynep Sezgül'ün, ardından da Tuğba Yeşilyurt'un kullandığı otomobille çarpıştı. Zeynep Sezgül (30) ve annesi Ümmihan Sezgül'ün (60) yaralı kurtulduğu kazada, babası Ahmet Sezgül (61) ise öldü.
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'daki kazada da 1 kişi hayatını kaybetti.

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İşçi minibüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü 6 yaralı
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