İşçiye söz veren Tugay topu genel merkeze attı

Memurlara istedikleri rakamları ödememek için bugüne kadar çeşitli bahaneler öne süren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal denge tazminatı ödemelerinde yasal sınırın üstüne çıkabilmek için belediye meclisinden yetki istedi. Tugay'a mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerden tam destek geldi. Ardından Tugay'ın memurlara 16 bin 750 lira sosyal denge tazminatı ödeme teklifi sendika tarafından kabul etmedi.Cemil TugayÖnceki gün sendika yöneticileri ile bir araya gelen Tugay, daha önce önerdiği teklif ve enflasyon farkları ile ilgili kendisinin herhangi bir olumsuz tutumunun olmadığını öne sürüp CHP Genel Merkezi'nin kabul etmesi durumunda bu teklife olumlu baktığını söyledi. Tugay'ın topu CHP Genel Merkezi'ne atmasına tepkiler de gecikmedi.Uğur İnan AtmacaAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabı üzerinden Cemil Tugay'a gönderdiği açık mektupta, "Madem CHP Genel Merkezi'ne soracaktınız, meclisten neden yetki istediniz? Biz size İzmirli hemşerilerimizin oylarıyla seçilmiş belediye başkanı olduğunuz için yetki verdik, eğer siz partinizin talimatlarıyla hareket edecekseniz, ben yetkimi geri çekiyorum. Keşke Aykut Erdoğdu'yu Genel Sekreter olarak görevlendirseydiniz, böylece İzmirliler kiminle muhatap olacağını bilirdi!..." ifadelerine yer verdi.