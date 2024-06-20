İşe giderken motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, kalbi durmuş olan Altınkaya'ya hemen müdahale etti ve kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürmeyi başardı. Ancak, tüm çabalara rağmen hastaneye kaldırılan Altınkaya, burada hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Salih Altınkaya'nın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kaza sırasında işe gitmekte olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.