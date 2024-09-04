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Giriş Tarihi: 4.9.2024 12:16

İşe girmişti: Patronu tarafından öldürüldü!

20 yaşındaki İbrahim S.M.E.Y.M. 65 yaşındaki Ahmet Şamlı'yı Beylikdüzü'nde bahçesinde çalışması için işe almıştı. Şamlı'yı çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. İbrahim S.M.E.Y.M. polis tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İşe girmişti: Patronu tarafından öldürüldü!

Bu kadarına da pes dedirten olay Beylikdüzü'de meydana geldi. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin içinde Ahmet Şamlı'ya ait bir ceset bulundu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesetle ilgili yapılan soruşturmada otomobilin içinde farklı bir kişinin parmak izi daha tespit edildi.

Yapılan incelemede parmak izinin İbrahim S.M.E.Y.M.'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde İbrahim S.M.E.Y.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, öldürdüğü kişiyle bahçe işlerinde kendisine yardım etmesi için anlaştığı, ancak aralarında daha sonradan tartışma çıktığını anlattı.

Eve giderek mutfaktan bıçak aldığını anlatan şüpheli bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İşe girmişti: Patronu tarafından öldürüldü!
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