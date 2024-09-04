İşe girmişti: Patronu tarafından öldürüldü!

Bu kadarına da pes dedirten olay Beylikdüzü'de meydana geldi. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin içinde Ahmet Şamlı'ya ait bir ceset bulundu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesetle ilgili yapılan soruşturmada otomobilin içinde farklı bir kişinin parmak izi daha tespit edildi.