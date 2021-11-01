İşgalci CHP’li hakkında İyi Parti’den suç duyurusu

Büyükada İskelesi'ndeki TÜGVA Temsilciliği'ni işgal eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat
'ın ablası Gönül Dinler
'in de TÜGVA'nın alt katındaki dükkanı kira akdi olmadan işlettiği ortaya çıkmıştı. İYİ Parti
Adalar İlçe Başkanı Ozan Narman, aynı zamanda Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi olan Gönül Dinler'in dükkan işgalini yargıya taşıdı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Narman, "Kira sözleşmesi olmamasına ve işletmesi farklı olduğu halde başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi ile mevzuata aykırı olarak alkol ve tütün satışı yapılmaktadır. Gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep ederim" dedi.