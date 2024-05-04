İshak Paşa Sarayı’nda tarihe yolculuk

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Futbol Turnuvası için Ağrı'ya gelen misafir öğrenciler, tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve "Medeniyetler geçidi" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, misafir öğrencilere tanıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği program kapsamında, öğrenciler hem sarayın tarihi ve mimarisi hakkında bilgi edindi hem de bu görkemli yapının ihtişamını görme imkânı buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, yaptığı açıklamada, misafir öğrencilerin kentin tarihi ve turistik mekânlarını gezmelerini sağladıklarını ifade etti. Din, "Öğrencilerimiz, İshak Paşa Sarayı'nı gezerek tarihimize ve kültürümüze yakından tanıklık ettiler. Bu sayede hem keyifli vakit geçirdiler hem de Ağrı'nın tarihi ve turistik güzellikleri hakkında bilgi edindiler" dedi. Misafir öğrenciler de İshak Paşa Sarayı'nı gezmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür gezilerin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ettiler.