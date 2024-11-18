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Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:59 Son Güncelleme: 18.11.2024 19:18

İşhanındaki sünger üretim merkezi yandı: 2 işçi yaralandı

İstanbul Avcılar’daki 4 katlı işhanının ikinci katındaki sünger üretim merkezinde çıkan yangın iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşhanındaki sünger üretim merkezi yandı: 2 işçi yaralandı

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi, Güvercintepe Caddesi'ndeki Beysan Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı iş hanının 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sünger üretim merkezi olduğu öğrenilen iş yerindeki çalışanlar tahliye edilirken 2 çalışanın yaralandığı ve ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. 8 ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra fabrikada önemli derecede hasar oluştuğu kaydedildi.

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İşhanındaki sünger üretim merkezi yandı: 2 işçi yaralandı
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