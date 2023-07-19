İskambil Falı Anlamları - İskambil Kağıdı İsimleri ve Kart Anlamları

İskambil falı anlamları konusunda kişilerin ilk olarak ne tür açılım yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Deste içerisindeki tüm kartların anlamlarını bilmek oldukça zordur. Bununla birlikte tarot benzeri bir açılım yapılacak ise iskambil kağıdı isimleri ve anlamları mutlaka bilinmek durumundadır. Yorum gerektirmeyen tüm fallarda ise basit açılım yeterlidir. İskambil kağıdı isimleri ve kart anlamları hakkında tüm detayları derledik.

İskambil Falı Anlamları

İskambil destesi içerisinde 52 kart vardır. Bu kartlar da 4 temel gruba ayrılır. Her grubun kendine özgü simgesi vardır. Her simge kategorisine ait olan 13 kart bulunmaktadır. Gruplar 1-10 arasındaki sayılardan meydana gelmektedir. Bunların üzerine aynı zamanda vale, kız ve papaz kartları da eklenir. Tarot kartları simgelerinden türetilen iskambil kartlarında bulunan simge kategorileri ise şunlardır:

Maça

Kupa

Karo

Sinek

Bu kartlar ile hem oyun oynayabilir hem de fal bakılabilir.

İskambil Kartları Ne Anlama Gelir?

İskambil destesi içerisinde yer alan kartların her biri farklı anlamlar taşır. Kendi kategorileri değerlendirildiğinde bu falı bakabilmek için kartların anlamlarını bilmek gerekir. Kartların anlamları hakkında genel olarak ise şunları söylemek mümkündür:

Maça Kartları

Bu kartlar hava grubunu temsil eder. Genel olarak dedikodulardan, rekabetten, sırlar ve hayal kırıklıklarından bahsetmektedir. 14. yüzyıl Fransa'sında çok kullanılan mızrak uçlarından esinlenilerek tasarlanmış bir karttır. Bundan dolayı ölüm ve üzüntü olarak da yorumlanmaktadır. Maça valesi kıskaç ve kindar bir erkeği, maça kızı boşanmış ya dul bir kadını, maça papazı ise tutkulu bir adamı temsil eder.

Kupa Kartları

Kupa simgesi kalp ile resmedilir. Asil bir sınıfı temsil ettiği için sevilen kartlar arasında yer alır. Destenin en neşeli ve dinamik kart grubunu oluşturur. Kupa kartları ise su elementini temsil eder. Hem arkadaşlık hem de aşk anlamlarını taşır. Mutluluk ve duyguları temsil eden kartlardandır. Kupa valesi iyi kalpli bir arkadaşa işaret ederken kupa kızı iyi huylu anaç bir kadın olarak tabir edilir. Kupa papazı da iyi ve açık saç renkli bir adama işaret eder.

Sinek Kartları

Sinek kartları ateş grubunun kartlarıdır. Bunlar kariyer, tutku ve başarı ile açıklanır. Her kartın kendine has özellikleri mevcuttur. Genel olarak iş yaşamına dair bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Sinek valesi koyu renk saçları olan gence işarettir. Sinek kızı kendine güvenen koyu renk saçları olan bir kadını sinek papazı da iyi kalbi olan fakat ateş elementinin hakim olduğu kişiye işarettir.

Karo Kartları

Toprak grubunu temsil eden bu kartlar da kariyer ile yakından ilgilidir. Aynı zamanda maddiyat ve para ile ilgili haberler vermektedir. Bunların yanında seyahat olarak da yorumlanmaktadır. Üniformalı bir gence işaret eden karo valesi yanında karo kızı açık renk ya da gri saçlı bir kadına işaret eder. Bu kart dedikoduyu simgeler. Karo papazı da açık renk saçlı bir adama işarettir. Bu kart otorite ve statü olarak tanımlanabilir.

İskambil Falı Joker Ne Anlama Gelir?

Joker kartı genel olarak soytarı ya da kandırmak olarak tanımlansa da kart desteleri jokerin yolculuğunu anlatmaktadır. Kartta joker saflık olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda kişinin yeni bir başlangıç yapması şeklinde de tabir edilebilir.