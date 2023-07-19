İskambil Kağıdı Oyunları - 2 ve 4 Kişilik İskambil Kart Oyunları

İskambil kağıdı oyunları 2 ya da 4 kişi ile oynanır. Her oyunun kendine has kuralları vardır. 2 kişilik iskambil oyunları genelde kişi sayısı az olduğunda tercih edilir. Bununla birlikte kalabalık arkadaş ortamlarında 4 kişi ile oynanan iskambil oyunları oynanıyor. Kuralları basit ancak oldukça eğlenceli olan iskambil oyunları sayesinde zaman geçirmek oldukça kolay. 2 ve 4 kişilik iskambil kart oyunları hakkında merak ettiklerinizi paylaştık.

İskambil Kağıdı Oyunları

Kart oyunları günümüzde en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor. Kolay oynanabilmesi ve ulaşılabilir oyunlar olması gençler ve yetişkinler arasında bu oyunların popüler olmasını sağlamıştır. Arkadaş ortamlarında ya da aile içerisinde eğlenmenin en kolay ve basit yollarındandır. İskambil kağıdı oyunları arasında birçok farklı alternatif bulunuyor. Bu kartlarla oyun oynamak için kartları yakından tanımak gerekir. Aynı zamanda kağıtların oyun içerisindeki değeri hakkında da bilgi edinmek gerekir. Bazı oyunlarda kurallar son derece zorlu olurken bazılarında oldukça basit kuralları bilmelisiniz.

2 Kişi ile Oynanan İskambil Kağıdı Oyunları

2 kişi ile oynanan ve oldukça eğlenceli olan iskambil kağıdı oyunlarından bahsetmek mümkün olur. Oyuncuların en az iki kişi olması bu oyunlarda en önemli kurallardan biridir. İki kişi ile oynanan iskambil oyunları şunlardır:

Papaz kaçtı

Kılıç

Pişti

Blum

Konken

Fanti

66 oyunu

Bezik

Remi

7 buçuk

Piket

Gibi oyunlar iki kişi ile oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Kişi sayısının az olması halinde bu oyunlardan birini seçerek oynamak mümkün olur.

4 Kişi ile Oynanan İskambil Kağıdı Oyunları

İskambil kağıtları ile 4 kişilik gruplar halinde de oyunlar seçebilirsiniz. Bu oyunların kuralları oyunun türüne göre değişmektedir. Çok tercih edilen 4 kişilik iskambil oyunları arasında şunlar yer alır:

Türk pokeri

Teksas holdem poker

51 oyunu

Batak

King

Gibi oyunlar dört kişi ile rahatlıkla oynanabilir. Ancak bu oyunların bazılarında kişi sayısı daha fazla de olabilmektedir.

İskambil Oyunlarının Genel Özellikleri

İskambil oyunları 52, 54, 36 kart ile oynanan oyunlardır. Bu oyunlarda 4 temel kart kategorisi vardır. Kupa, Karo, Maça, Sinek kartlarıdır. Bu kartlar kendi içinde gruplara ayrılır. Kartlar 1'den 10'a kadar sayılı şekilde oluşur. Sonra Vale, Kız ve Papaz olarak sıralanır. 1 sayısı As olarak bilinir. Kart destesinde aynı zamanda Joker kartı da bulunur. Deste içerisinde kart sayısı 52'dir. İki desteli bir iskambil kağıt listesinde ise toplam olarak 104 adet kart olması gerekir.