İskenderun’da deniz taştı, caddeler sularla doldu

Deniz taşmasına şaşırdığını ifade eden İsmail Açıkgöz, "Ben şimdi bu bölgeye geldim. Bu durum 2-3 saat önceden beri olmuş. Deprem de daha yeni oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. İskenderun'da depremin ardından ikinci kez deniz taşıyor. Depremden önce sadece yağmurlarda böyle olurdu. O da yağmur suyuydu, denizden su gelmezdi. Biz de şaşırdık" dedi.