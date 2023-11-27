İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede önceki gün başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.