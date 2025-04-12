İSKİ çalışmasında facia ucuz atlatıldı

ESenyurt'ta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yeraltından geçen doğal gaz borusunun delinmesi sonucu yangın çıktı. Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta yapılan çalışma esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti. Boruda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi. Patlama sonrası çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın söndürücülerle müdahalede bulunurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı. Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.