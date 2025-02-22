İSKİ, Üsküdar’ı köstebek yuvasına çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarım bırakılan altyapı çalışmaları ile adeta Üsküdarlı vatandaşları cezalandırıyor. Bosna Bulvarı Zübeyde Hanım Caddesi'nde eylül ayında başlatılan kazı çalışmaları sonrasında İSKİ ekipleri bölgeden çekildi ve bir daha da geri dönmedi. Cadde, köstebek yuvasına döndü. Aylardır tamamlanmayan çalışmalar nedeniyle Üsküdar'ın prestijli caddelerinden biri olan Zübeyde Hanım Caddesi çamur içinde kaldı. Eylül ayında atık su isale hattı çalışmaları kapsamında eskiyen borular, yenileriyle değiştirilmek için cadde kazıldı. 200 metrelik bir alanı kapsayan çalışma, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kazı çalışmasının yapılmasının ardından durduruldu. İş makinesi ve boruları cadde üzerinde bırakan İSKİ ekipleri, çalışmalar nedeniyle 2 gidiş 2 gelişli refüjle ayrılan caddenin bir bölümünü kapattı. Daraltılan yolda araç trafiği artarken bölgedeki vatandaşlar ve esnaf mağdur oldu.