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Giriş Tarihi: 10.12.2023

İskoçlar Çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 operasyonuyla “İskoçlar Çetesi” diye bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalandı. 250 milyon lira olan mal varlığına el konuldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İskoçlar Çetesi çökertildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olarak Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KAFES- 17" operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere yakayı ele veren 38 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Operasyonlar kapsamında örgüte ait 23 kilogram kokain, 95 kilogram eroin, 165 kilogram skunk, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda altın, Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 250 milyon Türk Lirası olan örgütün tüm mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz. Hangi büyüklükte olurlarsa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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İskoçlar Çetesi çökertildi
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