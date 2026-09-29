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Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:13

İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı için geri sayım!

UEFA Uluslar Ligi ile maç heyecanı devam ederken gözler İskoçya - İsviçre mücadelesine çevrildi. Karşılaşma, futbolseverlerin erişimine açık şekilde şifresiz kanaldan canlı yayınlanacak. Peki, "İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte canlı yayın detayları ve tüm merak edilenler…

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İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı için geri sayım!
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UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında İskoçya ile İsviçre maçı ön plana çıktı. İki ülkenin taraftarları kadar futbolseverlerin de yakından takip edeceği bu mücadele öncesi İskoçya - İsviçre maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri gündeme geldi.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1.Grup İskoçya - İsviçre maçı 29 Eylül 2026 Salı bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından olan İskoçya - İsviçre maçı A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

29 EYLÜL 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

🆚 Çekya - İngiltere
⏰ 21.45
📺 A Spor

🆚 İspanya - Hırvatistan
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 İskoçya - İsviçre
⏰ 21.45
📺 A Para

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı için geri sayım!
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