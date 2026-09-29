İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı için geri sayım!

UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında İskoçya ile İsviçre maçı ön plana çıktı. İki ülkenin taraftarları kadar futbolseverlerin de yakından takip edeceği bu mücadele öncesi İskoçya - İsviçre maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri gündeme geldi.