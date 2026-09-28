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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:28

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, mesleki deneyim ve harçlık kazanmak için İŞKUR Gençlik Programını araştırmaya başladı. Eğitimlerine devam ederken gelir elde etmek isteyen öğrenciler okudukları üniversitelerden duyuru bekliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?
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İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine derslerini aksatmadan haftada 1 ila 3 gün çalışma imkanı sunuyor. Hem iş deneyimi kazanıp hem de katıldıkları gün sayısına göre aylık ödeme alıyor. Yeni dönem başvuru tarihi bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı her okul, kendisine ayrılan kontenjana göre kendi takvimini duyuruyor. Yeni dönemde programa katılmak isteyen öğrenciler okudukları üniversitenin güncel ilanını kontrol etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda program başvuruları üniversitelerde Ekim ayında açılıp Kasım ayına kadar devam etmişti.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Program başvuru ilanı açıldıktan sonra genclik.iskur.gov.tr veya İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sisteme giriş yapan gençler, kendi okullarına ait programı seçerek kayıt oluşturabiliyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri belirlenen şartları karşılamaları halinde programa katılabiliyor.

Temel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • Programa katılacağı üniversitede aktif öğrenci olmak
  • Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencisi olmamak
  • Son bir aya ilişkin sigortalılık şartlarını karşılamak
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak
  • Başka bir aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programından yararlanmamak
  • Hane gelirinin net asgari ücretin üç katını aşmaması

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDA HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞILIYOR?

Gençler, derslerinden geri kalmadan haftada en fazla 3 gün programa katılabiliyor. Günlük çalışma süresi 7,5 saat, haftalık toplam süre ise en fazla 22,5 saat olarak uygulanıyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK VE AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Üniversite eğitimine devam ederken harçlık kazanmak isteyenlere 2026 yılı için günlük 1.375 TL ödeme yapılıyor. Ay sonunda alınacak toplam tutar ise kaç gün çalışıldığına göre değişiyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?
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