İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine derslerini aksatmadan haftada 1 ila 3 gün çalışma imkanı sunuyor. Hem iş deneyimi kazanıp hem de katıldıkları gün sayısına göre aylık ödeme alıyor. Yeni dönem başvuru tarihi bekleniyor.
2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı her okul, kendisine ayrılan kontenjana göre kendi takvimini duyuruyor. Yeni dönemde programa katılmak isteyen öğrenciler okudukları üniversitenin güncel ilanını kontrol etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda program başvuruları üniversitelerde Ekim ayında açılıp Kasım ayına kadar devam etmişti.
Program başvuru ilanı açıldıktan sonra genclik.iskur.gov.tr veya İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sisteme giriş yapan gençler, kendi okullarına ait programı seçerek kayıt oluşturabiliyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri belirlenen şartları karşılamaları halinde programa katılabiliyor.
Temel şartlar şöyle:
Üniversite eğitimine devam ederken harçlık kazanmak isteyenlere 2026 yılı için günlük 1.375 TL ödeme yapılıyor. Ay sonunda alınacak toplam tutar ise kaç gün çalışıldığına göre değişiyor.