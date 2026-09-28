İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı her okul, kendisine ayrılan kontenjana göre kendi takvimini duyuruyor. Yeni dönemde programa katılmak isteyen öğrenciler okudukları üniversitenin güncel ilanını kontrol etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda program başvuruları üniversitelerde Ekim ayında açılıp Kasım ayına kadar devam etmişti.