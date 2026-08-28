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Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:17 Son Güncelleme: 28.08.2026 11:32

Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: İŞKUR Mobil’e yoğun ilgi! 250 milyon iş araması, 1,5 milyon başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasının 9,2 milyon vatandaşa ulaştığını açıkladı. Uygulama üzerinden son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması yapılırken, 1,5 milyon iş başvurusunda bulunuldu.

AA
Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: İŞKUR Mobil’e yoğun ilgi! 250 milyon iş araması, 1,5 milyon başvuru
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasından son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması ve 1,5 milyon iş başvurusu yapıldığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Kasım 2024'te hizmete sunulan İŞKUR Mobil uygulamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İŞKUR Mobil uygulamamız ile hizmetlerimizi 9,2 milyon vatandaşımızın cebine taşıdık. Son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. iOS ve Android platformlarında sunulan mobil uygulamamız ile İŞKUR'un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilirsiniz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #İŞKUR #ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

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Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: İŞKUR Mobil’e yoğun ilgi! 250 milyon iş araması, 1,5 milyon başvuru
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