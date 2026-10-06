İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

2026-2027 yeni akademik yıl ile birlikte yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin odağında, İŞKUR Gençlik Programı ilanları yer aldı. İŞKUR Gençlik Programı için ortak başvuru takvimi yayınlanmıyor. Ancak genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyuruluyor.

Bu nedenle öğrencilerin hem üniversitelerinin resmi duyurularını hem de İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi önem taşıyor.