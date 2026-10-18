İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerde öğrencilere yönelik çalışma kontenjanları da açılmaya başladı. İŞKUR Gençlik Programı sayesinde gençler, derslerini aksatmadan görev alabilecek. Başvuru tarihleri ve ayrılan kontenjanlar ise üniversitelerin duyurularına göre değişiyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversitelerde kademeli olarak alınmaya başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere yönelik programda, her okul kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda farklı bir başvuru takvimi uyguluyor.
Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanırken öğrencilerin başvuru süresini kaçırmamak için kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri İŞKUR'un güncel ilanları üzerinden de öğrenilebiliyor.
Üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresinden veya İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Programa katılmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR kayıtlarının bulunması gerekiyor. Ardından kendi üniversiteleri için açılan ilanı seçerek başvuru formunu doldurabilecekler. İşlemlerin tamamlanmasının ardından katılımcı seçimleri ve sonuç duyuruları ilgili üniversitenin açıkladığı takvime göre yapılacak.
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Derslerinden kalan zamanını çalışarak değerlendirmek isteyen öğrencilerin, İŞKUR tarafından belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılım için aranan temel şartlar şöyle:
İŞKUR ile devlet üniversiteleri arasında yürütülen iş birliği kapsamında farklı şehirlerde öğrencilere çalışma kontenjanları açılıyor. Ekim ayına ilişkin resmi duyurularda yer alan bazı başvuru tarihleri şöyle:
Üniversitelerin açıklamaları birbirinden farklı tarihlerde yayımlandığı için öğrencilerin, kendi kampüslerine ait kontenjanları ve son başvuru gününü güncel ilanlardan takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alan öğrencilere çalışmaya katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Böylece gençler, eğitim hayatlarını sürdürürken kişisel harcamaları için ek gelir sağlayabiliyor.
Ayda 14 gün programa katılan bir öğrenci 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme alabilecek.
Programdan yararlanan üniversitelilerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. 📣İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. 💫Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz. Detaylar👉https://t.co/o3n9iqnYEF #GençliğinÜretimÇağı #İşinGeleceği #İştekazananyeninesil— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 12, 2026