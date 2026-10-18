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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:06

İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversite eğitimini sürdürürken kendi harçlığını kazanmak isteyen gençler, İŞKUR Gençlik Programı başvurusunun nasıl yapılacağını ve katılım şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, programa ilişkin ayrıntılar...

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İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
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Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerde öğrencilere yönelik çalışma kontenjanları da açılmaya başladı. İŞKUR Gençlik Programı sayesinde gençler, derslerini aksatmadan görev alabilecek. Başvuru tarihleri ve ayrılan kontenjanlar ise üniversitelerin duyurularına göre değişiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversitelerde kademeli olarak alınmaya başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere yönelik programda, her okul kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda farklı bir başvuru takvimi uyguluyor.

Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanırken öğrencilerin başvuru süresini kaçırmamak için kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri İŞKUR'un güncel ilanları üzerinden de öğrenilebiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresinden veya İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Programa katılmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR kayıtlarının bulunması gerekiyor. Ardından kendi üniversiteleri için açılan ilanı seçerek başvuru formunu doldurabilecekler. İşlemlerin tamamlanmasının ardından katılımcı seçimleri ve sonuç duyuruları ilgili üniversitenin açıkladığı takvime göre yapılacak.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Derslerinden kalan zamanını çalışarak değerlendirmek isteyen öğrencilerin, İŞKUR tarafından belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı'na katılım için aranan temel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı bulunmak
  • Devlet üniversitesinde aktif ve örgün öğrenim görüyor olmak
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak
  • Başvurudan önceki son bir ayda ilgili sigortalılık koşullarını karşılamak
  • Hane gelir sınırını aşmamak
  • İŞKUR'un başka bir aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programından yararlanmamak
  • Programa katılınacak üniversitede belirtilen süre içinde çalışan olarak görev yapmamış olmak

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI HANGİ ÜNİVERSİTELERDE BAŞLADI?

İŞKUR ile devlet üniversiteleri arasında yürütülen iş birliği kapsamında farklı şehirlerde öğrencilere çalışma kontenjanları açılıyor. Ekim ayına ilişkin resmi duyurularda yer alan bazı başvuru tarihleri şöyle:

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 18-22 Ekim 2026
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 19-23 Ekim 2026
  • Batman Üniversitesi: Başvurular 19 Ekim 2026'da başlayacak.

Üniversitelerin açıklamaları birbirinden farklı tarihlerde yayımlandığı için öğrencilerin, kendi kampüslerine ait kontenjanları ve son başvuru gününü güncel ilanlardan takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alan öğrencilere çalışmaya katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Böylece gençler, eğitim hayatlarını sürdürürken kişisel harcamaları için ek gelir sağlayabiliyor.

Ayda 14 gün programa katılan bir öğrenci 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

SON DAKİKA | Binlerce gence günlük 1.375 TL destek! Başvurular başladı: İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları belli oldu

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA SİGORTA YAPILIYOR MU?

Programdan yararlanan üniversitelilerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.

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