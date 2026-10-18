İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversitelerde kademeli olarak alınmaya başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere yönelik programda, her okul kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda farklı bir başvuru takvimi uyguluyor.

Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanırken öğrencilerin başvuru süresini kaçırmamak için kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri İŞKUR'un güncel ilanları üzerinden de öğrenilebiliyor.