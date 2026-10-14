İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kimler katılabilir? 150 bin üniversite öğrencisine gelir desteği!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları için yeni dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu.

Başvurularda tüm üniversiteler için ortak bir takvim uygulanmayacak. Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru tarihlerini ve öğrenci kabul sürecini ilan edecek. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını esas alması gerekiyor.