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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:02 Son Güncelleme: 14.10.2026 10:03

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kimler katılabilir? 150 bin üniversite öğrencisine gelir desteği!

Yeni eğitim yılıyla birlikte üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı için başvuru hareketliliği başladı. Kampüslerde belirlenen alanlarda görev alacak öğrenciler, derslerinden kalan zamanlarını değerlendirerek gelir elde edebilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kimler katılabilir? İşte, gelir desteğine ilişkin ayrıntılar...

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kimler katılabilir? 150 bin üniversite öğrencisine gelir desteği!
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Bu yıl 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanması hedeflenen İŞKUR Gençlik Programı'nda öğrencilere çalıştıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. Yeni dönem için ayrılan kontenjanların yanı sıra başvuru şartları ve ödeme tutarları da programın dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları için yeni dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu.

Başvurularda tüm üniversiteler için ortak bir takvim uygulanmayacak. Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru tarihlerini ve öğrenci kabul sürecini ilan edecek. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını esas alması gerekiyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Devlet üniversitelerinde örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İŞKUR Gençlik Programı'na başvurabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamayacak.

Başvuru yapacak öğrencilerde aranan temel şartlar şöyle;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • İŞKUR'a kayıtlı bulunmak.
  • Öğrenimine aktif olarak devam etmek ve kaydını dondurmamış olmak.
  • Belirlenen SGK sigortalılık koşullarını karşılamak.
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  • Aynı dönemde İŞKUR'un başka bir aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programından yararlanmamak.
  • Hane gelirinin belirlenen sınırı aşmaması.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni dönemde günlük ödeme tutarı 1.375 TL olarak belirlendi. Haftada en fazla 3 gün görev alabilecek üniversite öğrencileri, ay içerisinde 14 gün katılım sağlamaları halinde toplam 19.250 TL gelir elde edebilecek.

Yatırılacak tutarlar öğrencinin fiilen katıldığı günler üzerinden hesaplanacak. Bunun yanında katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri İŞKUR'un genclik.iskur.gov.tr platformu ve e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kendi üniversitelerine ait açık ilanları inceleyerek başvuru yapabilecek.

Kontenjanın üzerinde talep oluşması durumunda katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura takvimi ve sonuçların ilan edileceği kanallar da ilgili üniversiteler tarafından duyurulacak.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAK?

Kütüphanelerden araştırma laboratuvarlarına, dijital içerik çalışmalarından kültür ve sanat etkinliklerine kadar kampüslerin farklı birimlerinde öğrencilere görev verilebilecek. İŞKUR'un açıkladığı plana göre gençler için 30 ayrı faaliyet alanında çalışma imkanı bulunuyor.

Haftalık katılım süresi 22,5 saati aşmayacak şekilde düzenleniyor. Öğrenciler ayrıca öz geçmiş hazırlama, finansal okuryazarlık, iş arama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitim alabilecek.

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