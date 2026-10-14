İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kimler katılabilir? 150 bin üniversite öğrencisine gelir desteği!

Bu yıl 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanması hedeflenen İŞKUR Gençlik Programı'nda öğrencilere çalıştıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. Yeni dönem için ayrılan kontenjanların yanı sıra başvuru şartları ve ödeme tutarları da programın dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor.
İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları için yeni dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu.
Başvurularda tüm üniversiteler için ortak bir takvim uygulanmayacak. Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru tarihlerini ve öğrenci kabul sürecini ilan edecek. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını esas alması gerekiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İŞKUR Gençlik Programı'na başvurabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamayacak.
Başvuru yapacak öğrencilerde aranan temel şartlar şöyle;
Yeni dönemde günlük ödeme tutarı 1.375 TL olarak belirlendi. Haftada en fazla 3 gün görev alabilecek üniversite öğrencileri, ay içerisinde 14 gün katılım sağlamaları halinde toplam 19.250 TL gelir elde edebilecek.
Yatırılacak tutarlar öğrencinin fiilen katıldığı günler üzerinden hesaplanacak. Bunun yanında katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Başvuru işlemleri İŞKUR'un genclik.iskur.gov.tr platformu ve e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kendi üniversitelerine ait açık ilanları inceleyerek başvuru yapabilecek.
Kontenjanın üzerinde talep oluşması durumunda katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura takvimi ve sonuçların ilan edileceği kanallar da ilgili üniversiteler tarafından duyurulacak.
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Kütüphanelerden araştırma laboratuvarlarına, dijital içerik çalışmalarından kültür ve sanat etkinliklerine kadar kampüslerin farklı birimlerinde öğrencilere görev verilebilecek. İŞKUR'un açıkladığı plana göre gençler için 30 ayrı faaliyet alanında çalışma imkanı bulunuyor.
Haftalık katılım süresi 22,5 saati aşmayacak şekilde düzenleniyor. Öğrenciler ayrıca öz geçmiş hazırlama, finansal okuryazarlık, iş arama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitim alabilecek.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. 📣İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. 💫Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz. Detaylar👉https://t.co/o3n9iqnYEF #GençliğinÜretimÇağı #İşinGeleceği #İştekazananyeninesil— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 12, 2026