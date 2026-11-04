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Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:04

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu? Üniversite üniversite asil ve yedek isim listeleri!

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine sunulan çalışma imkanı için kura sonuçları açıklanmaya başladı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, asil ve yedek aday listelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını öğrenmek için üniversitelerinden gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2026 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu, isim listeleri nereden öğrenilir?

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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu? Üniversite üniversite asil ve yedek isim listeleri!
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2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrenciler için kura çekimleri üniversiteler tarafından gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından programda yer almaya hak kazanan asil adaylarla birlikte yedek isimler de belirleniyor.

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kura işlemlerini tamamlayan üniversiteler, kazanan adayların isim listelerini resmi internet siteleri üzerinden erişime açıyor. Öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversitenin duyurularını inceleyerek kura sonuçlarına ulaşabiliyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter çekilişinin ardından yayımlanan listelerde programa katılmaya hak kazanan asil adaylarla yedek öğrencilerin bilgileri yer alıyor. Sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin kendi üniversiteleri için yayımlanan listeyi incelemeleri gerekiyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ 2026

Kura sonuçlarını duyuran üniversitelerden bazıları:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kasım ayında kura çekimi yapılacağı duyurulan üniversiteler şöyle:

4-5 Kasım 2026: Akdeniz Üniversitesi – Saat 10.00

4 Kasım 2026: Trakya Üniversitesi – Saat 14.00

4 Kasım 2026: Trabzon Üniversitesi – Saat 14.00

5 Kasım 2026: İstanbul Teknik Üniversitesi – Saat 10.00

6-9 Kasım 2026: Bursa Uludağ Üniversitesi – Fakültelere göre farklı tarihler

9 Kasım 2026: Dokuz Eylül Üniversitesi – Saat 10.00

11 Kasım 2026: Adıyaman Üniversitesi

11 Kasım 2026: Ardahan Üniversitesi – Saat 10.00

11 Kasım 2026: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Saat 10.00

11 Kasım 2026: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

16 Kasım 2026: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Saat 10.00

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BELGE TESLİMİ NE ZAMAN?

Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından belge teslim işlemleri üniversitelerin kendi takvimlerine göre yürütülüyor. Örneğin Giresun Üniversitesinde hak kazanan öğrencilerin 4-8 Kasım tarihleri arasında belgelerini sisteme yüklemesi gerekiyor. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 3-6 Kasım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde ise 4-7 Kasım tarihleri belge işlemleri için ayrıldı.

Öğrencilerin hak kaybı yaşamamak adına kendi üniversitelerinin açıkladığı son teslim gününe dikkat etmesi önem taşıyor.

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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu? Üniversite üniversite asil ve yedek isim listeleri!
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