İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu? Üniversite üniversite asil ve yedek isim listeleri!

2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrenciler için kura çekimleri üniversiteler tarafından gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından programda yer almaya hak kazanan asil adaylarla birlikte yedek isimler de belirleniyor.
Noter çekilişinin ardından yayımlanan listelerde programa katılmaya hak kazanan asil adaylarla yedek öğrencilerin bilgileri yer alıyor. Sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin kendi üniversiteleri için yayımlanan listeyi incelemeleri gerekiyor.
Kura sonuçlarını duyuran üniversitelerden bazıları:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Kasım ayında kura çekimi yapılacağı duyurulan üniversiteler şöyle:
4-5 Kasım 2026: Akdeniz Üniversitesi – Saat 10.00
4 Kasım 2026: Trakya Üniversitesi – Saat 14.00
4 Kasım 2026: Trabzon Üniversitesi – Saat 14.00
5 Kasım 2026: İstanbul Teknik Üniversitesi – Saat 10.00
6-9 Kasım 2026: Bursa Uludağ Üniversitesi – Fakültelere göre farklı tarihler
9 Kasım 2026: Dokuz Eylül Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Adıyaman Üniversitesi
11 Kasım 2026: Ardahan Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
16 Kasım 2026: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Saat 10.00
Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından belge teslim işlemleri üniversitelerin kendi takvimlerine göre yürütülüyor. Örneğin Giresun Üniversitesinde hak kazanan öğrencilerin 4-8 Kasım tarihleri arasında belgelerini sisteme yüklemesi gerekiyor. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 3-6 Kasım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde ise 4-7 Kasım tarihleri belge işlemleri için ayrıldı.
Öğrencilerin hak kaybı yaşamamak adına kendi üniversitelerinin açıkladığı son teslim gününe dikkat etmesi önem taşıyor.