İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oldu mu? Üniversite üniversite asil ve yedek isim listeleri!

2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrenciler için kura çekimleri üniversiteler tarafından gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından programda yer almaya hak kazanan asil adaylarla birlikte yedek isimler de belirleniyor.