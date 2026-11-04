Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:25

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteğinde başvuru dönemi tamamlandı. Eğitim masraflarına katkı sağlayacak aylık destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
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2026-2027 eğitim öğretim yılı için VGM burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, şimdi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Sonuçların Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlandığı duyuruldu. Üniversite öğrencilerinin burs sonuçlarının ise KYK burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından paylaşılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını kurumun resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, kurumun yayımlayacağı sonuç sorgulama bağlantısından başvurularının durumunu kontrol edebilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin sonraki aşamada tamamlaması gereken işlemler de ilgili Vakıflar Bölge Müdürlükleri tarafından bildirilecek.

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VGM 2026-2027 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 VGM burs miktarları şöyle:

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri: Aylık 1.750 TL

Ön lisans ve lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim eğitim yardımı bir eğitim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay boyunca ödeniyor.

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VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NEDEN KYK SONUÇLARINDAN SONRA AÇIKLANIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs uygulamasına göre KYK'den karşılıksız burs alan üniversite öğrencileri aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle üniversite bursu değerlendirmelerinde KYK burs sonuçları da dikkate alınıyor. KYK tarafından sağlanan geri ödemeli öğrenim kredisi ise VGM bursu almaya tek başına engel oluşturmuyor.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
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