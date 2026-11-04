VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NEDEN KYK SONUÇLARINDAN SONRA AÇIKLANIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs uygulamasına göre KYK'den karşılıksız burs alan üniversite öğrencileri aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle üniversite bursu değerlendirmelerinde KYK burs sonuçları da dikkate alınıyor. KYK tarafından sağlanan geri ödemeli öğrenim kredisi ise VGM bursu almaya tek başına engel oluşturmuyor.