Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte okullarda ilk ara tatil için hazırlıklar başladı. Öğrenciler derslere kısa bir süre ara verecekleri günü beklerken veliler de çocuklarının tatil boyunca evde olacağı günleri planlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takviminde tatilin başlayacağı ve ders zilinin yeniden çalacağı günler de yer alıyor.