Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte okullarda ilk ara tatil için hazırlıklar başladı. Öğrenciler derslere kısa bir süre ara verecekleri günü beklerken veliler de çocuklarının tatil boyunca evde olacağı günleri planlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takviminde tatilin başlayacağı ve ders zilinin yeniden çalacağı günler de yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra tatillerine başlamış olacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.
Kasım ayındaki tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl döneminde olacak. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Sömestr tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.
2026-2027 MEB tatil takvimi şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027