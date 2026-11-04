Haberler Yaşam Haberleri Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:15

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!

Eylül ayında başlayan 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğrenciler gün sayıyor. Okul sıralarına kısa bir mola verecek olan milyonlarca öğrenci ve ailesi, MEB'in açıkladığı takvimi takip ediyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarihler...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!
  • ABONE OL

Kasım ayının gelmesiyle birlikte okullarda ilk ara tatil için hazırlıklar başladı. Öğrenciler derslere kısa bir süre ara verecekleri günü beklerken veliler de çocuklarının tatil boyunca evde olacağı günleri planlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takviminde tatilin başlayacağı ve ders zilinin yeniden çalacağı günler de yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra tatillerine başlamış olacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.

KASIM ARA TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Bir haftalık molanın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Kasım ayındaki tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl döneminde olacak. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Sömestr tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı, iki ara tatil ve yarıyıl tatilinin ardından haziran ayında tamamlanacak. Öğrenciler, yıl boyunca belirlenen tarihlerde dinlenme fırsatı bulurken yaz tatiline 25 Haziran 2027 Cuma günü çıkacak.

MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2026-2027 MEB tatil takvimi şöyle:

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB ilk ara tatil takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA