İŞKUR ÜZERİNDEN İŞ ARAYANLAR BU 5 DETAYI KONTROL ETSİN!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayan vatandaşlar, kurumun e-Şube sistemi aracılığıyla açık iş ilanlarını görüntüleyebiliyor, kendilerine uygun pozisyonlara başvurabiliyor ve başvuru süreçlerini takip edebiliyor. Ancak iş arama sürecinde yalnızca ilanları incelemek yeterli olmayabiliyor. İş arayan kaydının aktif olması, özgeçmiş bilgilerinin doğru girilmesi ve başvuru şartlarının dikkatle incelenmesi de önem taşıyor.

İŞKUR'un resmi bilgilendirmelerinde iş arayan kaydı oluşturma, ilanlara başvuru ve başvuruları takip etme süreçlerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. İş arayanların başvuru sürecinde kontrol etmesi gereken 5 önemli detay ise şöyle: