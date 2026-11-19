İş arayan vatandaşların iş fırsatlarını takip etmek için kullandığı İŞKUR e-Şube, açık iş ilanlarını görüntüleme, başvuru yapma ve başvuru süreçlerini takip etme imkânı sunuyor. Ancak sisteme kayıtlı olmak tek başına yeterli değil. İlanlara başvurmadan önce kayıt durumu, mesleki bilgiler ve başvuru şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayan vatandaşlar, kurumun e-Şube sistemi aracılığıyla açık iş ilanlarını görüntüleyebiliyor, kendilerine uygun pozisyonlara başvurabiliyor ve başvuru süreçlerini takip edebiliyor. Ancak iş arama sürecinde yalnızca ilanları incelemek yeterli olmayabiliyor. İş arayan kaydının aktif olması, özgeçmiş bilgilerinin doğru girilmesi ve başvuru şartlarının dikkatle incelenmesi de önem taşıyor.
İŞKUR'un resmi bilgilendirmelerinde iş arayan kaydı oluşturma, ilanlara başvuru ve başvuruları takip etme süreçlerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. İş arayanların başvuru sürecinde kontrol etmesi gereken 5 önemli detay ise şöyle:
İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvurabilmek için iş arayan kaydının oluşturulması gerekiyor. Kurumun resmi bilgilendirmesine göre iş arayan kayıtları, son işlem tarihinden itibaren 12 ay boyunca aktif kalıyor. Bu sürenin sonunda kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak pasife alınabiliyor.
Kaydı pasif duruma geçen vatandaşlar, internet üzerinden veya İŞKUR birimlerine şahsen başvurarak kayıtlarını yeniden aktif hale getirebiliyor. Bu nedenle iş arayanların, ilanlara başvurmadan önce kayıt durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.
İŞKUR sisteminde yer alan özgeçmiş bilgilerinin güncel olması, iş arama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Eğitim durumu, mesleki deneyim, sertifikalar, yabancı dil bilgisi ve diğer mesleki yeterliliklerin doğru şekilde sisteme girilmesi gerekiyor.
İŞKUR Mobil uygulamasında da iş arayanların eğitim, meslek, iş bilgileri, yabancı dil, sınav, referans ve belge bilgilerini güncelleyebildiği belirtiliyor. İş arayanlar, mesleki geçmişlerini ve yeterliliklerini doğru şekilde yansıtan bilgileri sistemde tutarak ilan aramalarını daha uygun kriterlerle gerçekleştirebiliyor.
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda adaylardan istenen şartlar işin niteliğine ve işverenin talebine göre değişebiliyor. Eğitim seviyesi, yaş, mesleki deneyim, sertifika, ikamet adresi ve çalışma koşulları gibi kriterler bazı ilanlarda başvuru şartları arasında yer alabiliyor.
Özellikle kamu kurumlarının işçi alımı ilanlarında KPSS, kura, sınav, ikamet veya belirli niteliklere ilişkin koşullar bulunabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca ilan başlığına bakarak başvuru yapmaması, ilan detaylarında yer alan şartları ve başvuru tarihlerini incelemesi gerekiyor.
İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yaparken ilan detaylarının incelenmesinin ardından başvuru işleminin tamamlanması gerekiyor. İŞKUR'un resmi SSS sayfasında, iş arayanların ilan detaylarına ulaştıktan sonra aynı ekran üzerinden başvur butonunu kullanabildiği ve işlem tamamlandığında başvurunun gerçekleştiğine ilişkin mesaj verildiği belirtiliyor.
Bu nedenle başvuru sırasında işlemin tamamlandığını gösteren sistem mesajının kontrol edilmesi önem taşıyor. Başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığından emin olmayan adayların sistem üzerinden yeniden kontrol yapması gerekiyor.
İŞKUR üzerinden bir ilana başvuru yapan vatandaşların, başvuru sürecini sistem üzerinden takip edebilmesi mümkün. Kurumun resmi bilgilendirmesine göre iş arayanlar, e-Şube içerisinde yer alan Başvurularım bölümünden yaptıkları başvurulara ulaşabiliyor.
Başvuru sonrasında işverenin değerlendirme süreci, iletişim ve görüşme aşamalarına ilişkin gelişmelerin takip edilmesi için bu ekranın kontrol edilmesi önem taşıyor. Ayrıca kayıt sırasında girilen telefon numarası ve e-posta adresinin doğru olması, kurumun bildirimlerinin ulaşabilmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.
İŞKUR üzerinden iş arayan vatandaşlar, kurumun resmi e-Şube sistemi aracılığıyla açık iş ilanlarını sorgulayabiliyor. Adaylar meslek, şehir ve diğer arama kriterlerine göre ilanları inceleyerek kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yapabiliyor.
İŞKUR e-Şube: https://esube.iskur.gov.tr/
İŞKUR resmi internet sitesi: https://www.iskur.gov.tr/
İŞKUR Açık İş Haritası: https://acikisharita.iskur.gov.tr/
İş arayanlar, e-Şube üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine uygun iş ilanlarını görüntüleyebilir, başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve başvurularını takip edebilir.