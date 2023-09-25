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Giriş Tarihi: 25.9.2023 21:36

İslahiye ilçesinde Karasu Çayı'ndaki renk değişimi: İnceleme başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun renk değiştirmesi ve balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

AA
İslahiye ilçesinde Karasu Çayı’ndaki renk değişimi: İnceleme başlatıldı

Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndaki suyun kahverengileştiğini ve balık ölümlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çayda incelemede bulundu, sudan numune alındı.

İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması ve çevresinde hayvan otlatılması yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, balık ölümlerinin olduğu ve akarsuya atık su karıştığı yönünde ihbar geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ihbar üzerine durum hakkında ekiplerimizce inceleme başlatılıp adli ve idari işlemler yapılmıştır. İlgili atık suyun akımı kesilmiş olup su ve ölü balık numuneleri incelemesi devam etmektedir."

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İslahiye ilçesinde Karasu Çayı'ndaki renk değişimi: İnceleme başlatıldı
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