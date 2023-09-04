İsmail Hacı Bekar yine şampiyon oldu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Parabilek Şampiyonası'nda Milli Takım adına 55 kiloda yarışan 21 yaşındaki İsmail Hacı Bekar yine fırtına gibi esti. Ermenistan, Gürcistan, Kazakistanlı rakiplerini hem sağ, hem sol kolda yenen İsmail Hacı Bekar Dünya Şampiyonu'nu oldu. Dünya Şampiyonluğuyla birlikte salonda büyük sevinç yaşanırken Milli Sporcu İsmail Hacı Bekar, "Bu başarı takım halinde hepimizin başarısıdır. Şampiyonluğumuz vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

HEM OKUYOR HEM GÜREŞİYOR

2023 yılının Haziran ayında Moldova'da düzenlenen Parabilek Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda Milli Takım düzeyinde hem sağ kolda hem de sol kolda Avrupa Şampiyonu olan İsmail Hacı Bekar, Bilek güreşine 6 yıl önce başladı. 2023 yılına kadar 1 Avrupa 2'nciliği, 2 Dünya 2'nciliği, 2 Dünya 3'lüğü kazanan Bekar, sağ ve sol kolda 8 Türkiye Şampiyonluğu var. Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde 2. Sınıfta okuyan genç sporcu Bekar'a hocalarından sonra en büyük desteği ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nde Personel Daire Başkanı olan Hakan Bekar veriyor.