Haberler Yaşam Haberleri İsmail Hacı Bekar yine şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 4.9.2023 14:56 Son Güncelleme: 4.9.2023 15:38

İsmail Hacı Bekar yine şampiyon oldu

Türkiye’nin gururlarından bilek güreşi şampiyonu İsmail Hacı Bekar, şampiyonluk serisine bir yenisini daha Kazakistan’da ekledi. Bekar, sağ ve sol kolda Dünya Şampiyonu oldu.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
İsmail Hacı Bekar yine şampiyon oldu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Parabilek Şampiyonası'nda Milli Takım adına 55 kiloda yarışan 21 yaşındaki İsmail Hacı Bekar yine fırtına gibi esti. Ermenistan, Gürcistan, Kazakistanlı rakiplerini hem sağ, hem sol kolda yenen İsmail Hacı Bekar Dünya Şampiyonu'nu oldu. Dünya Şampiyonluğuyla birlikte salonda büyük sevinç yaşanırken Milli Sporcu İsmail Hacı Bekar, "Bu başarı takım halinde hepimizin başarısıdır. Şampiyonluğumuz vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

HEM OKUYOR HEM GÜREŞİYOR

2023 yılının Haziran ayında Moldova'da düzenlenen Parabilek Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda Milli Takım düzeyinde hem sağ kolda hem de sol kolda Avrupa Şampiyonu olan İsmail Hacı Bekar, Bilek güreşine 6 yıl önce başladı. 2023 yılına kadar 1 Avrupa 2'nciliği, 2 Dünya 2'nciliği, 2 Dünya 3'lüğü kazanan Bekar, sağ ve sol kolda 8 Türkiye Şampiyonluğu var. Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde 2. Sınıfta okuyan genç sporcu Bekar'a hocalarından sonra en büyük desteği ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nde Personel Daire Başkanı olan Hakan Bekar veriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Son dakika: Dünyanın gözü Soçi'de! Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan ve Putin'den tahıl koridoru açıklaması
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Hacı Bekar yine şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA