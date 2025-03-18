İsmail Kaan Demirbaş’ın öldürülme anı ortaya çıktı: Birkaç adım attı yere yığıldı!

Kanlı olay 8 gün önce İzmir Buca'da yaşandı... İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.