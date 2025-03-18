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Giriş Tarihi: 18.3.2025 10:23 Son Güncelleme: 18.3.2025 10:34

İsmail Kaan Demirbaş’ın öldürülme anı ortaya çıktı: Birkaç adım attı yere yığıldı!

İzmir Buca’da korkunç bir vahşet yaşandı. 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. İsmail Kaan Demirbaş'ın öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı…

İsmail Kaan Demirbaş’ın öldürülme anı ortaya çıktı: Birkaç adım attı yere yığıldı!

Kanlı olay 8 gün önce İzmir Buca'da yaşandı... İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BİRKAÇ ADIM ATIP, YERE YIĞILMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen C.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bıçaklanan Demirbaş'ın kanlar içinde kalıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı görüldü.

Görüntülerde; çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yer aldı.

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İsmail Kaan Demirbaş’ın öldürülme anı ortaya çıktı: Birkaç adım attı yere yığıldı!
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