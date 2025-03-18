Video Yaşam 'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video
'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

18.03.2025 | 12:00

İzmir'in Buca ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti. Korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay 9 Mart akşamı Efeler Mahallesi Forbes Sevgi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları genç iki grup arasında 'yan baktın' gerekçesiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Çıkan arbedede, İsmail Kaan Demirbaş (23) ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Kaan Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan diğer 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçarak kayıplara karışan cinayet şüphelisinin C.K.Ö. olduğunu belirledi. C.K.Ö. (20), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı tutuklandı.

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Kavganın meydana geldiği sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iki grup arasında çıkan kavga, İsmail Kaan Demirbaş'ın bıçaklanarak kanlar içinde kaldığı, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. Çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yine görüntülerde kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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