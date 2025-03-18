'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video
İzmir'in Buca ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti. Korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Kavganın meydana geldiği sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iki grup arasında çıkan kavga, İsmail Kaan Demirbaş'ın bıçaklanarak kanlar içinde kaldığı, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. Çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yine görüntülerde kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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