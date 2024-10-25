Haberler Yaşam Haberleri İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasına yalanlama
Giriş Tarihi: 25.10.2024 17:20 Son Güncelleme: 25.10.2024 17:38

İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasına yalanlama

İsmail Saymaz'ın iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı: "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır "

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasına yalanlama

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan hakkında asılsız bir itham ortaya attı. İsmail Saymaz, Halk TV internet sitesindeki yazısında, PKK terör örgütünün saldırı düzenlediği TUSAŞ'ın güvenliğinin Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olan Mustafa Çiftçi'ye ait bir güvenlik firması tarafından sağlandığını belirtti. İsmail Saymaz'ın iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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İsmail Saymaz’ın çirkin iftirasına yalanlama
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