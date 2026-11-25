VALİLİK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 41 ilde değişiklik yaşandı. Kararnameye göre mevcut İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliği'ne atanırken, Balıkesir Valisi olarak görev yapan İsmail Ustaoğlu yeni İzmir Valisi oldu.