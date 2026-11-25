Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı kararnameyle büyükşehirlerde önemli görev değişiklikleri gerçekleşti. Balıkesir'den İzmir'e göreve getirilen İsmail Ustaoğlu'nun özgeçmişi bu kapsamda gündeme taşındı.
25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 41 ilde değişiklik yaşandı. Kararnameye göre mevcut İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliği'ne atanırken, Balıkesir Valisi olarak görev yapan İsmail Ustaoğlu yeni İzmir Valisi oldu.
1968 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu.
1994 yılında Kütahya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü:
Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000),
Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002),
Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005),
Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006),
Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008),
İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009),
İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013),
İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016),
Bayburt Valisi (2016 – 2017),
Bitlis Valisi (2017 – 2018),
Trabzon Valisi (2018 – 2023),
9 Ağustos 2023 tarih ve 376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği görevine atandı.
Ustaoğlu, şimdi İzmir Valisi olarak görev alacak.
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