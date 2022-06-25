İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine Hasan Kılıç olduğunu açıkladı. Peki, İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine açıkladı. İşte vasiyetinde yazan isim;
Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.
Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Balat, Yenikapı, Eminönü ve birçok Fatih mahalesinde trafik kitlendi. Yollar trafiğe kapatıldı. Ustaosmanoğlu cenazesi Fatih Cami'nde kılındı ve son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu, Sakızağacı Şehitliği'nde hocası Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi.
Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Mahmud Efendi Camisi'nde tüm gün Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Ustaosmanoğlu'nun naaşı, Sakızağacı Şehitliği'ne bulunan hocası Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi.
Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu" dedi.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet; İslam âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı diliyorum.
Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı için Fatih Camii'ne akın ettiler.