Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu" dedi.