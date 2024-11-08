Isparta – Antalya yolunda korkunç kaza: 2 ölü 2’si ağır 6 yaralı

Korkunç kaza Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü Sahil Mahallesi'nde saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Isparta istikametinden Antalya yönüne gitmekte olan TIR ile Antalya'dan Isparta'ya gitmekte olan iki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile 2'si ağır 6 kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazada 2 kişinin olay yerinde anaç içinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Görevliler hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespitinin devam ettiği kaydedildi.