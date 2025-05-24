Isparta’da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Oğulları Mehmet'in kaybından dolayı yıllardır acı çektiğini söyleyen acılı anne ise "Yok ettiler yavrumu. Ne olur çocuğumu bulun. Bir mezarı olsun" dedi. Acılı aile çocuklarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ailenin Müge Anlı'ya başvurmasının ardından Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı olan Bayram Akçay, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Çetin'in eski eşi D.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.