Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.5.2025 22:14 Son Güncelleme: 24.5.2025 22:17

Isparta’da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Isparta’da yaşayan Mehmet Çetin (32) yaşında iken 17 Ekim 2015 yılında Isparta’dan şüpheli bir şekilde kayboldu. 10 yıldır bir türlü izine rastlamayan yakınları Çetin’in öldürüldüğü şüphesiyle Müge Anlı’ya başvurdu. Yıllardır oğlundan haber alamadığını söyleyen acılı baba “Oğlumun kaybından çocukluk arkadaşı olan Bayram’dan şüpheleniyorum.” dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Oğulları Mehmet'in kaybından dolayı yıllardır acı çektiğini söyleyen acılı anne ise "Yok ettiler yavrumu. Ne olur çocuğumu bulun. Bir mezarı olsun" dedi. Acılı aile çocuklarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ailenin Müge Anlı'ya başvurmasının ardından Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı olan Bayram Akçay, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Çetin'in eski eşi D.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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