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Giriş Tarihi: 30.7.2024 13:32

Isparta’da 20 yaşındaki genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 20 yaşındaki D.Z., babası Osman Z.'yi  (49) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da 20 yaşındaki genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi. D.Z.) ile babası Osman Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından D.Z. babasını ekmek bıçağı ile göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından D.Z. ve suç aleti bıçak ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Z. ilk ifadesinde kendisine şiddet uygulayan babasının korkutmak amacı ile bıçağı salladığını ve cinayetin kaza ile meydana geldiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerin ardından D.Z. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Isparta’da 20 yaşındaki genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü
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