Isparta’da acı olay: 1 ölü! Başhekim ve 3 sağlıkçı yaralandı!

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, Feyzullah Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Yılmaz ile yanındaki görevden döndüğü öğrenilen Uluborlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emre Ruhi Göçmen (30), aynı hastanede görevli paramedik Ahmet Uzun (30) ile Dilara Bilge (22) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.